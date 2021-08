Plus de 230 000 manifestants contre le pass sanitaire, 35 interpellations et 7 membres des forces de l'ordre blessés

Plus de 230 000 personnes ont manifesté en France contre le pass sanitaire samedi 7 août pour la quatrième semaine consécutive. On recense également 35 interpellations et 7 membres des forces de l'ordre blessés.

Exactement 237 000 personnes ont manifesté contre l'instauration du pass sanitaire un peu partout en France ce samedi, dont 19 000 à Toulon, 17 000 à Paris et 9 400 à Nice, selon le ministère de l'Intérieur.

Sept membres des force de l'ordre ont été blessés

Au total, 198 rassemblements ont eu lieu, dont quatre à Paris. Le ministère de l'Intérieur enregistre 35 interpellations. Sept membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés.