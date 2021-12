Pass vaccinal : les agressions d'élus se multiplient dans les communes

Dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 décembre, Pascal Bois, député LREM de l'Oise, a vu le garage de sa maison brûlé dans un incendie criminel. À l'intérieur, sa voiture est calcinée. L'effroyable découverte ne s'arrête pas là, car sur le mur délimitant son domicile, plusieurs messages ont été tagués, dont un "ça va péter" et un "votez non", faisant référence au vote en faveur du pass vaccinal. "On a le droit en démocratie de ne pas être d'accord avec un sujet, mais il y a d'autres moyens pour s'exprimer", déplore la victime.



Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti se réuniront à la rentrée

Dans un SMS de soutien envoyé à Pascal Bois, Emmanuel Macron qualifie d'"intolérable" l'agression dont a été victime l'élu. Depuis 2019, les menaces et agressions envers les élus ont triplé, passant de 421 à 1 276. À la rentrée du mois de janvier, les ministres de la Justice et de l'Intérieur se réuniront afin d'échanger sur la situation, et de trouver une solution afin de protéger les députés.