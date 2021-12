Pass vaccinal : la stratégie du gouvernement pour convaincre les Français d'aller se faire vacciner

C’est inhabituel : les députés se sont réunis, entre Noël et le jour de l’an, pour examiner le pass vaccinal. 5, 3 millions de Français ne sont toujours pas vaccinés. Ils n'auront donc pas de pass vaccinal, un certificat destiné aux plus de 12 ans qui devrait voir le jour le 15 janvier prochain. Le sésame devrait donner accès aux bars et aux restaurants, aux activités de loisirs comme le cinéma, ou aux transports interrégionaux.



L’exemple des voisins européens

Pour l’opposition, ce pass est une atteinte aux libertés. "On est dans un coup du gouvernement pour saisir tout le monde entre Noël et Nouvel An, faire semblant qu’ils font quelque chose", raille Ugo Bernalicis, député (LR) du Nord. En réponse à ces attaques, Olivier Véran cite l’exemple des voisins européens. Autre inquiétude pour l’opposition : elle souhaite ramener l’âge de la détention du pass vaccinal de 12 à 16 ans. Il ne s’appliquerait pas à l’hôpital, dans les Ehpad ou sur le lieu de travail. Après son passage en commission, le projet de loi sur le pass vaccinal sera examiné par les députés et les sénateurs.