Pass sanitaire : quatrième samedi de mobilisation dans toute la France

À Périgueux (Dordogne), les anti-pass sanitaire ont manifesté dans la matinée du samedi 7 juin. Quelque 150 manifestations devraient avoir lieu dans tout le pays. Certains manifestent pour la première fois. “Je veux faire aide-soignante, je suis donc obligée d’avoir le pass sanitaire, mais je n’ai aucune envie ni de me faire vacciner ni d’avoir le pass sanitaire”, explique une jeune femme. Pour elle, celui-ci équivaut à une privation de liberté.

Une manifestation de restaurateurs

Le point commun des manifestants est leur opposition au pass sanitaire, au nom de la liberté individuelle. “On peut prendre le métro, on peut manger à la cantine de l’entreprise, mais on ne peut pas manger sur la terrasse du bar du coin. C’est un peu bizarre quand même”, ajoute une manifestante. “Ça n’a rien de sanitaire quand on impose aux gens un vaccin expérimental”, lance un autre. À Cambrai (Nord), ce sont des restaurateurs qui manifestent, au lieu d’ouvrir leurs établissements.