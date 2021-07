Pass sanitaire : "Nous allons saisir le Conseil d’Etat", annonce le président de l’Association française des parcs zoologiques

"En tout état de cause, nous allons saisir le Conseil d’Etat", a indiqué Rodolphe Delord, président de l’Association française des parcs zoologiques mardi 13 juillet sur franceinfo, au lendemain de l’allocution d’Emmanuel Macron. Dès la semaine prochaine, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisir. "Nous ne sommes absolument pas habilités aux contrôles d’identité des visiteurs, et encore moins au pass sanitaire", a répondu Rodolphe Delord, qui est par ailleurs directeur du ZooParc de Beauval dans le Loir-et-Cher. Il réclame au gouvernement un "délai jusqu’au 15 septembre".

franceinfo : Vous allez vérifier les QR codes à l’entrée, ça vous paraît jouable ?

Rodolphe Delord : Ça va être extrêmement compliqué. J’étais ce matin avec Jean-Baptiste Lemoyne [Secrétaire d'Etat chargé du Tourisme], nous lui avons posé un certain nombre de questions auxquelles nous n’avons pas de réponse. Nous ne sommes absolument pas habilités aux contrôles d’identité des visiteurs, et encore moins au pass sanitaire. Aujourd’hui, la plupart des enfants ne sont pas vaccinés, notre clientèle est extrêmement transgénérationnelle. Vous imaginez bien que l’on ne va pas laisser un enfant de 13 ans sur le parking ou dans la voiture. C’est une aberration totale. Ce que nous demandons au gouvernement, c’est de revoir cette mesure et d’essayer de laisser un délai jusqu’au 15 septembre. Ce qui ferait pratiquement deux mois à l’ensemble de la population française pour se vacciner.

Pourquoi seriez-vous plus habilité le 15 septembre que la semaine prochaine à faire ces contrôles ?

Bien évidemment, nous ne serons pas plus habilités, il faudra revoir la réglementation. Nous ne sommes pas habilités aujourd’hui à faire ces QR codes, mais si nous devions être habilités, nous souhaitons un report de la mesure au 15 septembre. Je pense qu’il faut préparer les Français à se faire vacciner, ça fait seulement un mois que le vaccin est disponible pour tous. Dans notre région, en ruralité, il est impossible d’avoir un rendez-vous pour se faire vacciner, même les centres de test sont pris d’assaut. Nos entreprises du tourisme sont extrêmement touchées par cette crise économique qui vient après la crise sanitaire. Ça fait des mois que nous tenons nos entreprises à bout de bras. Au ZooParc de Beauval, j’ai 1 100 salariés qui travaillent. Nos salariés ne pourraient plus travailler s’ils n’ont pas la double vaccination ou un test de 48 heures ? En tout état de cause, nous allons saisir le Conseil d’Etat.

Pensez-vous qu’il y aura moins de visiteurs pendant la période estivale ?

Il y aura beaucoup moins de visiteurs, forcément. Nous estimons la baisse de 50 à 70%. Il y a trois semaines, le Premier ministre nous a dit que nos visiteurs étaient libres de retirer leur masque en extérieur. Depuis le 30 juin, toutes les mesures ont été levées. Nous sommes des professionnels de l’accueil, des professionnels du flux, c’est notre métier. Nous avons de nombreux agents pour fluidifier la visite, nous avons 140 bornes de gel hydroalcoolique partout dans le parc. Nous maintenons le port du masque dans tous les lieux fermés, tous les lieux couverts. Nous sommes prêts à le rendre à nouveau obligatoire en extérieur. D’ailleurs, en ce moment plus de 80% des visiteurs gardent le masque à l’extérieur.