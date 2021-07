Pass sanitaire : les modalités vont évoluer toute la semaine prochaine

Un QR code, des attestations de vaccination, ou un test négatif, chaque festivalier des Vieilles Charrues a du montrer patte blanche avant d'écouter les artistes. Le festival a su gérer des jauges réduites à 5 000 personnes, ainsi que de strictes règles sanitaires. Le gouvernement a finalement décidé d'élargir ces mesures de prévention. Le 21 juillet, tous les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes seront soumis à ce même pass sanitaire. Les exploitants s'inquiètent désormais de la mise en œuvre des mesures.

Contrôles aléatoires ou systématiques et renforcés

Le pass sera aussi exigé dans les cafés, restaurants, maisons de retraite... mais aussi les avions, les cars et les trains. D'autres mesures seront discutées le lundi 19 juillet, dont la vaccination obligatoire du personnel soignant. "Les modalités du pass sanitaire pourraient évoluer dans les gares et centres commerciaux, la question sensible des contrôles n'est toujours pas tranchée", explique la journaliste Valérie Astruc.