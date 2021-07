Pass sanitaire : les craintes du monde culturel

Le monde de la culture doit faire face à de nouvelles mesures après plusieurs mois compliqués liés à l'épidémie de Covid-19. Au Festival d'Avignon (Vaucluse), les spectateurs sont divisés à propos du pass sanitaire obligatoire à partir du 21 juillet. "Je trouve que c'est un peu brutal d'organiser ça sur dix jours", explique l'une d'entre eux.

Les professionnels du cinéma inquiets

Exigé pour tous les lieux accueillant plus de 50 personnes, le pass sanitaire concerne une cinquantaine de théâtres et inquiète certains metteurs en scène comme Alban Coulaud : "La première hypothèse qu'on a émise c'est peut-être de limiter les jauges à moins de cinquante personnes mais moins de public veut dire moins de billetterie et forcément un impact financier." Les professionnels du cinéma ont également des craintes concernant la baisse de la fréquentation des salles alors que le public était de nouveau au rendez-vous avec plus de 12 millions d'entrées enregistrées depuis la réouverture en mai.