Pass sanitaire européen : comment l'utiliser pour les vacances ?

Pour profiter cet été des îles grecques, des gondoles à Venise ou des cotes sauvages de Croatie, un nouveau type de passeport apparaît et il est sanitaire : le certificat Covid européen. Il fonctionne grâce à un QR code, vérifiable à partir du 1er juillet dans toute l'Union européenne. Il est désormais possible de le récupérer sur le site de l'Assurance Maladie.

"C'est plus de liberté"

Il suffit ensuite soit de l'imprimer, soit de le télécharger sur l'application TousAntiCovid. Pour l'obtenir, il faut une vaccination complète, un dépistage récent ou un certificat de rétablissement du Covid. "Plus de test, plus d'obligation de quatorzaine quand vous voyagez au sein de l'Union européenne, c'est plus de liberté", a résumé Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Un précieux sésame qui rendra plus accessibles les destinations rêvées, à dix jours des vacances d'été.