Pass sanitaire : entrée en vigueur pour les salariés recevant du public

Le pass sanitaire devient à compter du lundi 30 août obligatoire pour travailler dans les établissements qui reçoivent du public. Une contrainte de plus pour certains. "C'est plus qu'une contrainte, c'est un cauchemar. Ça fait deux ans qu'on nous met des contraintes, ça fait deux ans qu'on obéit à tout, et là maintenant je risque un an de prison !", s'agace Gilberto D'Annunzio, restaurateur lillois (Nord).

Présenter un test négatif

Dans une autre brasserie, le patron doit mettre son salarié en congés. Le responsable de salle a toujours refusé le vaccin. "C'est ridicule ! Parce que les gens vaccinés peuvent quand même transmettre le virus, donc ça fait juste penser qu'on est protégé, mais pas du tout en fait", estime Yannis Behloul. En attendant son pass sanitaire, il devra présenter un test négatif tous les trois jours pour travailler.