Pass sanitaire : comment gagner du temps à l'embarquement ?

Air France va proposer à ses clients d'intégrer le pass sanitaire dans leurs billets afin de fluidifier les contrôles et éviter les files d'attentes.

Pour embarquer sans attendre, Air France lance son billet avec le pass sanitaire intégré. Une manière de soulager les voyageurs qui doivent désormais se déplacer avec de nombreux documents. La solution tout en un proposée par Air France est un QR code intégré au billet d'avion dans lequel sera indiqué les données sanitaires du client. Cette application gratuite et facultative sera mise en place dès samedi pour les vols vers la Corse et l'Outre-mer. Les voyageurs qui l'utiliseront n'auront que leur billet d'avion à présenter.





La SNFC réfléchit à un dispositif similaire



"Ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre le voyage facile et dans cette jungle de réglementations qui changent régulièrement, de pouvoir dire à nos clients trois jours à l'avance, on est capable de vous dire si vous êtes "ready to fly" ou s'il y a des documents qui manquent", explique Guy Zacklad, directeur de HUB l'Aéroport de Paris CDG. Une application déjà utilisée par Corsair depuis 15 jours pour ses vols vers l'Outre-mer. Sur les rails, la SNCF réfléchit à un dispositif similaire.