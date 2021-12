Pass sanitaire : avoir un faux document, vrai bon plan ou fausse bonne idée ?

À l’hôpital d’Antibes (Alpes-Maritimes), le phénomène prend de l’ampleur. Ces 10 derniers jours, quatre patients atteints du Covid-19 se sont présentés avec de faux pass sanitaires. Des malades dont le profil met immédiatement la puce à l’oreille aux médecins : "Ce sont des gens qui font des covid graves, et qui arrivent aux urgences (…) des gens vaccinés avec un schéma vaccinal complet et qui font des formes graves comme on a pu le voir à 50 et 60 ans, et bien tout simplement ça n’existe pas", explique le Dr. Éric Réau, praticien hospitalier aux urgences de l’hôpital.

Attention aux escrocs

Et l’issue peut être fatale : une femme de 57 ans est décédée des suites du covid à l’hôpital de Garches (Hauts-de Seine) car, n’ayant pas détecté à temps la supercherie, les médecins n’ont pas pu administrer un traitement adapté. Attention également aux comptes sur les réseaux sociaux qui promettent un faux pass. Le tarif : un pass trois doses pour 150 euros, mais sans avoir la garantie de bien avoir le pass. Aussi, certains en appellent à la complicité du personnel de santé. À Béziers (Occitanie) en juin dernier, une infirmière a simulé une injection à l’une de ses connaissances. Ils ont été interpellés. Poursuivie pour escroquerie, l’infirmière encourt cinq ans de prison, et trois ans pour son patient et des dizaines de milliers d’euros d’amende.