Covid-19 : les conséquences dramatiques des faux pass sanitaires

C'est une fraude que le scan du QR code ne détecte pas toujours. A l'hôpital d'Antibes ces dix derniers jours, quatre patients atteints du Covd-19 se sont présentés avec de faux pass sanitaires. Des malades au profil singulier, qui très vite ont été repérés, selon ce médecin. "C'est des gens qui font des Covid graves et qui arrivent aux urgences. Ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est que des gens vaccinés avec un schéma vaccinal complet qui font des formes graves comme on a pu voir à 50 et 60 ans, tout simplement ça n'existe pas", déclare Éric Réau, praticien hospitalier aux urgences de l'hôpital d'Antibes (Alpes-Maritimes).

Trois ans de prison, 45 000 euros d'amende

Et parfois, les conséquences peuvent être dramatiques. Il y a quelques jours, une femme de 57 ans avec un faux pass sanitaire est décédée à l'hôpital de Garches (Hauts-de-Seine). Des pratiques dangereuses et pour beaucoup, révoltantes. À ce jour selon le ministère de l'Intérieur, près de 400 enquêtes ont été lancées en France pour des faits de fraude au pass sanitaire. Et tous les moyens sont bons. En France, utiliser un faux document est passible de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.