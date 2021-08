Montagne : le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans les refuges

À la Chapelle-en-Valgaudémar (Hautes-Alpes), en plein cœur du parc national des Ecrins, se dresse l'imposant refuge du Gioberney. Point de départ de nombreuses randonnées, le lieu est habituellement pris d'assaut. Le gardien est même obligé de jouer le voiturier pour que tout le monde puisse se garer.

"Il n'y a quasiment personne en terrasse"

Depuis l'instauration du pass sanitaire, la fréquentation dégringole. "Au mois de juillet, il y avait de la place pour se garer mais beaucoup plus de fréquentations dans le refuge. Aujourd'hui, il n'y a plus de places sur le parking mais il n'y a quasiment personne dans les terrasses", témoigne Jean-François Perier, le gardien du refuge. Une explication possible ? Les randonneurs ignorent que le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans les refuges. "Je ne savais pas", reconnaît d'ailleurs l'une des randonneuses, interloquée.