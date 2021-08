Loisirs : que faire cet été sans le pass sanitaire ?

À partir du lundi 9 août, le pass sanitaire sera exigé à l'entrée des bars, restaurants, centres commerciaux et hôpitaux. Où pourront donc se rendre ceux qui ne le possèdent pas ?

Jeudi 5 août, le Conseil constitutionnel rendra sa décision concernant l'extension du pass sanitaire. Si la loi est adoptée, il sera notamment exigé à l'entrée des bars, restaurants, des centres commerciaux et des hôpitaux. Mais que peut-on faire sans le précieux sésame ? "Même sans pass sanitaire, il sera encore possible d'aller voir un film à condition de choisir des petites salles indépendantes, dont les capacités d'accueil sont bien souvent de moins de 50 personnes", indique tout d'abord la journaliste Charlotte Gillard, présente sur le plateau du 19/20, mercredi 4 août. Pour les amateurs d'arts, les médiathèques et les galeries d'art ne sont pas soumises aux jauges, tout comme "certains petits musées", ajoute la journaliste.

Profiter du patrimoine

Pour une virée en famille, les activités en plein air fonctionnent toujours. "Pourquoi ne pas louer des petits bateaux sans permis ou des barques, ou encore une balade dans des labyrinthes au beau milieu des champs ?", propose encore Charlotte Gillard. Les Français peuvent également se rendre dans les églises ou les châteaux qui ne peuvent accueillir plus de 50 personnes.