Les manifestations anti pass sanitaire se multiplient

Depuis les annonces du chef de l'Etat, Emmanuel Macron, la colère monte chez certains Français opposés au pass vaccinal. Ils sont de plus en plus nombreux à manifester contre les mesures de restriction.

" Nous ne sommes pas des QR codes " ou encore " Liberté " des slogans scandés partout en France comme à Marseille " je ne veux, pas que l’on m’oblige à faire quelque chose contre mon gré. Je ne suis pas assez sûre de la vaccination " confie cette manifestante marseillaise. " On ne veut pas se laisser imposer un système qui ne nous correspond pas " rajoute ce couple.

Des manifestations nombreuses

À Paris, plus de 2000 manifestants se sont réunis. Un rassemblement non déclaré dispersé par la police, créant de vives tensions. À Pau ou Annecy aussi la colère gronde notamment chez le personnel soignant : " je ne suis pas convaincue de ce vaccin et personnellement j’en ai peur ". Selon le ministère de l’Intérieur, près de 17000 manifestants ont été recensés dans toute la France.