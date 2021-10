Infographie Dépistage du Covid-19 : êtes-vous concerné par la fin du remboursement des tests à partir du 15 octobre ?

A partir du 15 octobre, les tests PCR coûteront 44 euros pour les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance, révèle franceinfo jeudi. Voici notre tableau récapitulatif.

Déjà payants pour les touristes étrangers, les tests de dépistage du Covid-19 seront déremboursés en France à compter du 15 octobre pour les assurés français de plus de 18 ans qui ne pourront justifier ni d'une vaccination ni d'une prescription médicale. Selon le ministère de la Santé, près de 5,9 millions d'adultes n'ont encore reçu aucune dose de vaccin et devront donc régler de leur poche ces examens jusqu'alors entièrement pris en charge par l'assurance-maladie.

Cette mesure est censée encourager la vaccination, mais aussi alléger la facture du dépistage, qui devrait s'envoler à 6,2 milliards cette année, après les 2,2 milliards dépensés en 2020, selon le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).

A partir du 15 octobre, les tests PCR coûteront donc 44 euros pour les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance, révèle franceinfo jeudi 7 octobre. Les tests antigéniques seront, eux, facturés 22 euros s'ils sont effectués en laboratoire et 25 euros (30 euros le dimanche) en pharmacie. Enfin, les autotests à 5,20 euros ne seront plus gratuits quand ils sont réalisés devant le pharmacien. Il existe toutefois de nombreuses exceptions. "Les tests continueront d'être remboursés pour raison médicale, soit sans prescription pour les personnes déjà vaccinées, soit sur prescription pour les autres. Nous voulons également maintenir la gratuité pour les mineurs", avait précisé fin septembre le Premier ministre Jean Castex aux Echos (article payant). Alors êtes-vous concerné par ce déremboursement ? Franceinfo vous répond en infographie.