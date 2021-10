DIRECT. Covid-19 : suivez le compte-rendu du porte-parole du gouvernement après le Conseil de défense sanitaire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

A partir du 15 octobre, chaque personne majeure non vaccinée sans ordonnance devra donc payer 44 euros pour son test PCR. Les tests antigéniques seront facturés 22 euros s'ils sont effectués en laboratoire.



A partir du lundi 11 octobre, 21 nouveaux départements seront concernés par la fin du port du masque pour les élèves des écoles primaies. Voici la nouvelle carte des départements. Il reste donc 33 départements où le masque est toujours obligatoire pour les élèves du CP au CM2.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé le déploiement massif du premier vaccin antipaludique chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans des zones à risque. Cette nouvelle pourrait sauver des dizaines de milliers de vies, alors qu'un enfant meurt toutes les deux minutes du paludisme dans le monde, selon l'OMS. Voici cinq questions qui se posent après cette annonce.





Les rescapés de la tuerie dans la salle de concert ont commencé à témoigner mercredi. Ils ont raconté le huis clos et leurs tentatives désespérées pour s'en échapper. Un récit éprouvant qui a emmené la cour d'assises spéciale dans ce "piège" terrifiant qui les a retenues pendant plus de deux heures, comme le raconte ma collègue Catherine Fournier.



: "Le virus s'est attaqué à une population qui n'était pas immunisée, peu vaccinée et qui ne pratiquaient pas les gestes barrière."



L'épidémie de Covid-19, qui frappe depuis un mois la Nouvelle-Calédonie, a déjà causé la mort de 185 personnes. Malgré un confinement strict de la population, la courbe de la mortalité est d'environ 40% supérieure aux prévisions des scientifiques. Sur l'île, on compte 8 860 cas, plus de 300 personnes hospitalisées dont 59 en réanimation pour une population d'environ 280 000 personnes.

: La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a déclaré "irrecevables" la requête contre le pass sanitaire déposée par un professeur de droit, et les 18 000 "requêtes standardisées" qui l'accompagnaient. Dans un communiqué, la Cour a souligné que la requête de cet universitaire, Guillaume Zambrano, était irrecevable en raison du "non-épuisement des voies de recours internes" et du "caractère abusif" de cette démarche visant à provoquer "l'embouteillage, l'engorgement, l'inondation" des services de la CEDH.

: En baisse depuis plusieurs semaines, le nombre hebdomadaire de tests de dépistage du Covid-19 s'est stabilisé fin septembre en France. Dopés par l'extension du pass sanitaire, ces examens (PCR et antigéniques) avaient atteint un niveau record de 5,7 millions par semaine mi-août. La décrue qui a suivi, d'abord rapide, s'est ensuite ralentie, jusqu'à 3,6 millions la semaine du 20 septembre, puis un peu moins de 3,5 millions celle du 27 septembre, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé.

L'ambassadeur de France en Australie, qui avait été rappelé à Paris après l'annulation d'un mégacontrat de sous-marins français, va rentrer à Canberra, a annoncé Jean-Yves Le Drian. La date n'a toutefois pas été fixée.





#IVG Une proposition de loi visant à allonger le délai d'accès à l'avortement, qui passerait de 12 à 14 semaines de grossesse, va être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire LREM d'ici à la fin novembre, a assuré son président Christophe Castaner au Parisien.

: Le docteur François Blanchecotte, président du Syndicat national des biologistes médicaux, l’un des quatre syndicats représentatifs de la profession, s'attend à une chute "brutale" des tests anti-Covid-19 après la fin de leur gratuité. "On était resté à des niveaux toujours très hauts. La semaine dernière, on était à plus de 3,5 millions de tests, dont un million de PCR et 2,5 millions de tests antigéniques. La chute va être brutale. On pense d'environ 80%", estime-t-il sur franceinfo.

: Voici la nouvelle carte des départements concernés par la fin du port du masque pour les élèves de primaire. Ceux en vert (47) sont ceux qui appliquent déjà la fin du masque depuis lundi, les 21 nouveaux départements où cette décision s'appliquera à partir du 11 octobre sont en vert plus clair. Il reste donc 33 départements où le masque est toujours obligatoire pour les élèves du CP au CM2.







: Bonjour @Cilou. Voici la liste des 21 nouveaux départements où le masque ne sera plus obligatoire pour les élèves de primaire : Hautes-Alpes, Aube, Haute-Corse, Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Lot, Lot-et-Garonne, Nord, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Savoie, Territoire de Belfort, La Réunion, Mayotte.

: Bonjour, quels seront les 68 départements sans masque à l'école lundi 11 octobre ? Merci

: Le port du masque ne sera plus obligatoire à l'école primaire dans 21 nouveaux départements à partir de lundi 11 octobre, selon un décret publié au Journal officiel.

L'ambassadeur de France en Australie, qui avait été rappelé à Paris après l'annulation du contrat record sur des sous-marins français, va rentrer à Canberra, a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La date n'a toutefois pas encore été fixée.





Le prix Nobel de littérature est remis à 13 heures à Stockholm. La plus prestigieuse des récompenses littéraires, historiquement très occidentale, pourrait revenir à un auteur asiatique ou africain pour répondre à la promesse, jusqu'ici non tenue, d'élargir ses horizons.





Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique (Ciase) insiste sur la nécessité de signaler des témoignages de crimes sexuels sur mineurs recueillis lors des confessions. Mais la Conférence des évêques s'y oppose. Explications.





La Haute Autorité de santé (HAS) recommande désormais une dose de rappel pour chaque soignant. Cette recommandation concerne également l'entourage des personnes immuno-déprimées et les membres du personnel du transport sanitaire.