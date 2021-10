Fin du pass sanitaire : le gouvernement appelle à la prudence

Selon les informations des journalistes de France Télévisions, le pass sanitaire pourrait être levé en fonction des lieux fréquentés par les Français comme les stades et les terrasses. À Mont-de-Marsan, dans les Landes, avec un taux de contamination très bas certains voulaient une suppression pure et simple du pass sanitaire. "Si le pass sanitaire pouvait disparaître ça serait parfait mais bon on est vacciné donc ça ne changera rien, mais pour le principe, ce serait quand même mieux", raconte une jeune femme depuis la terrasse d'un restaurant.



Le Conseil scientifique craint une reprise de la propagation du virus

Pour l'heure, le gouvernement joue la prudence. Il se fonde sur l'avis du Conseil scientifique qui recommande d'attendre encore avant un assouplissement. "Même vacciné, vous pouvez être infectés. Et du fait du refroidissement attendu et d'une baisse d'efficacité du vaccin contre l'infection, on peut s'attendre à une reprise de la propagation du virus", témoigne Dr Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l'Institut Pasteur (Paris) et membre du Conseil scientifique Covid-19.