Covid-19 : une directrice d’Ehpad utilisait un faux pass sanitaire, les proches des résidents scandalisés

Les proches des résidents d’un Ehpad de Seine-et-Marne ont appris la nouvelle par la presse. La directrice de l’établissement Saint-Joseph vient d’être licenciée et placée sous contrôle judiciaire pour avoir utilisé un faux pass sanitaire pendant près de trois mois. Les familles ont du mal à s’en remettre. "Je trouve ça déplorable, c’est honteux", lance une proche d’un résident.

L’infirmière lanceuse d’alerte licenciée

Une infirmière coordinatrice a découvert la fraude et a donné l’alerte début octobre, elle l’a payé au prix fort. "J’ai communiqué avec la directrice via les délégués en me disant, on va trouver une solution […]. La seule réponse que j’ai eue, c’est un licenciement pour faute lourde", raconte-t-elle. Le président du Conseil d’administration, à l’époque, a préféré faire confiance à sa directrice, employée depuis dix-sept ans, plutôt que de croire l’infirmière. L’ancienne directrice a désormais l’interdiction d’exercer toute profession médicale, elle est également poursuivie pour violences psychologiques sur l’infirmière lanceuse d’alerte, suite à son licenciement.