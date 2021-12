Covid-19 : un afflux de demandes des plus de 65 ans pour la troisième dose

À partir de mercredi 15 décembre, les plus de 65 ans devront avoir reçu une troisième dose de vaccin si leur deuxième dose remonte à plus de sept mois. Sinon, ils perdront leur pass sanitaire. Dans un centre de vaccination de la région parisienne, on a fait le nécessaire pour gérer l’afflux de demandes. "C’est une priorité, les plus de 65 ans peuvent venir sans rendez-vous", explique Odile Barry, directrice de la cellule de crise de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).





"L’un ou l’autre vaccin, peu importe"

Une population essentiellement motivée, pour le moment, par des considérations sanitaires. Plus de 14 millions et demi de troisième dose ont déjà été administrées en France chez les adultes. Du Pfizer et ces derniers temps, beaucoup de Moderna, ce qui ne pose aucun problème selon les autorités sanitaires. "Nous avons besoin absolument d’un rappel, c’est un vaccin ARN, l’un ou l’autre, peu importe", déclarait lundi 13 décembre sur France 2 Alain Fischer, immunologue et président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale. Le 15 janvier prochain, tous les plus de 18 ans devront avoir reçu leur troisième dose, sept mois maximum après la deuxième, s’ils veulent garder leur pass sanitaire.