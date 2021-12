Covid-19 : les plus de 65 ans se ruent sur la vaccination

Le discours alarmiste du gouvernement lundi 6 décembre a eu un effet sur la vaccination contre le Covid-19. 687 000 doses de rappel ont été injectées en 24 heures, nouveau record. Les plus de 65 ans peuvent se faire vacciner sans rendez-vous. La logistique peine à suivre.

Le centre de vaccination de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) a inauguré mardi 7 décembre un coupe-file réservé aux plus de 65 ans et sans rendez-vous. Depuis mardi matin, ceux-ci se pressent pour effectuer leur troisième injection. Passage express au box de vaccination. "C'est très pratique sans rendez-vous", confirme un retraité. "On a attendu même pas dix minutes", renchérit un autre. Les renforts de personnel sont attendus pour gérer l'augmentation des flux dans le vélodrome, transformé en centre géant de vaccination pour neuf mois.



Les vaccinodromes ont du mal à suivre

Mais toutes les communautés de communes n'ont pas cette force de frappe. Le maire de Saverne (Haut-Rhin) a dû refuser mardi 30 personnes sans rendez-vous. 15% des plus de 65 ans doivent encore réaliser leur dose de rappel vaccinal avant que leur pass sanitaire ne soit invalide.