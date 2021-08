Covid-19 : les pharmacies débordées face aux demandes de tests

Les pharmacies sont débordées face à la demande de tests antigéniques ou PCR, et cela risque d'empirer avec l'extension du pass sanitaire dans les bars et les restaurants.

Pour de nombreux français non-vaccinés, les rendez-vous pour des tests PCR ou antigéniques sont quotidiens, afin de se rendre dans certains lieux. Quatre étudiants en pharmacie ou médecine ont été recrutés dans une pharmacie parisienne pour suppléer le personnel cet été et faire face à la demande grandissante de dépistages. Avec l'extension du pass sanitaire aux bars et aux restaurants, lundi 9 août, la pharmacienne craint une ruée sur les tests. "On a commencé à avoir des appels pour réserver des créneaux avant l'heure de travail. On a déjà beaucoup de demandes entre 8h30 et 9h donc on a demandé du renfort", confie-t-elle.

Bientôt des files prioritaires ?

Une crainte justifiée, confirme l'expérimentation menée depuis la fin du mois de juillet à Deauville (Calvados) où le pass sanitaire est déjà exigé dans certains lieux recevant du public. Une étudiante a été recrutée dans l'une des pharmacies de la ville pour assurer les tests. Parmi les personnes dépistées, il y a peu de malades. En situation de forte affluence, le gouvernement réfléchit à créer des files prioritaires pour les patients atteints de symptômes.