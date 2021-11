Covid-19 : les 50-64 ans peuvent désormais prendre rendez-vous pour une troisième dose de vaccin

À partir du 1er décembre, les 50-64 ans doublement vaccinés contre le Covid-19 depuis au moins six mois vont pouvoir bénéficier d'une dose de rappel. Les créneaux de réservation pour décembre viennent d'ouvrir. Et certains patients ont pris de l'avance. Laurent Halwani, pharmacien à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine reçoit déjà de nombreux coups de fil depuis quelques jours. "Notre agenda est débordé en ce moment pour la troisième dose, pour la tranche, entre autres, de 50 ans et plus", explique-t-il.

Une immunité qui baisse



Face à l'épidémie, les 50-64 ans ne sont pas les plus fragiles, mais au vu des dernières études, le rappel apparaît en effet nécessaire pour eux aussi. "Chez les plus de 50 ans, on voit que l'immunité baisse. Elle baisse un peu moins que chez les plus de 65 ans, mais on voit très régulièrement des gens de plus de 50 ans qui n'ont quasiment plus d'anticorps après la deuxième dose", détaille le professeur Stéphane Paul, immunologiste au CHU de Saint-Étienne (Loire). Pour les 50-64 ans, le pass sanitaire sera toujours valide, même sans troisième dose, mais le gouvernement n'exclue pas de revenir sur cette décision dans les prochaines semaines.