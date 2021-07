Covid-19 : le pass sanitaire se propage en Europe

La France s'inspire du Danemark, où le pass sanitaire est en vigueur depuis avril. Il est obligatoire pour se rendre dans les bars, les cafés, les restaurants, les musées ou les bibliothèques. Il faut être vacciné, justifier d'un test négatif récent ou alors avoir eu le Covid-19 depuis moins de douze semaines. Un pass sanitaire obligatoire dès 15 ans et qui est largement accepté même si, comme en France, il est contesté par un groupuscule baptisé Men in black.

Le Canada ouvre ses frontières aux vaccinés

Le pass sanitaire existe également en Autriche pour fréquenter les bars et restaurants, les théâtres, salles de concert et stades. Il y a aussi des restrictions locales supplémentaires, tout comme au Portugal, où le pass sanitaire est exigé uniquement dans les régions les plus touchées par la pandémie. Il est demandé pour aller dans les restaurants, qui sont soumis à un couvre-feu nocturne. Il le faut aussi pour les hébergements touristiques. Le Royaume-Uni a levé ses restrictions, mais mettra en place un pass sanitaire en septembre. Le pass sanitaire est harmonisé au niveau européen et il est obligatoire pour voyager depuis le 1er juillet. Outre-Atlantique, le Canada a annoncé que ses frontières allaient rouvrir le 7 septembre pour les personnes totalement vaccinées.