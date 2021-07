Covid-19 : le pass sanitaire examiné en Conseil des ministres avant son passage au Parlement

S'agissant des incertitudes, elles portent surtout sur les modalités d'application du pass sanitaire. "Le gouvernement promet d'ores et déjà de la souplesse et des marges de manœuvre, surtout au début, afin de laisser le temps aux professionnels de santé pour s'adapter", explique notre journaliste.

"Au chapitre des certitudes, le calendrier ne devrait pas bouger. Le 15 septembre, la vaccination obligatoire des soignants, et début août, extension du pass sanitaire aux cafés, restaurants, gares et centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Les professionnels qui avaient demandé un report pour leur propre pass vaccinal ne l'ont pas obtenu", explique la journaliste Valérie Astruc.

Une course contre-la-montre

S'agissant des incertitudes, elles portent surtout sur les modalités d'application du pass sanitaire. "Le gouvernement promet d'ores et déjà de la souplesse et des marges de manœuvre, surtout au début, afin de laisser le temps aux professionnels de santé pour s'adapter. Quant aux sanctions, le gouvernement confirme que les 35 000 euros d'amende pour les patrons en infraction n'est qu'un plafond", explique la journaliste. Le vote du texte fait figure de course contre-la-montre, l'adoption est prévue d'ici dimanche 25 juillet.