Covid-19 : le pass sanitaire européen, sésame pour voyager en Europe

Il est possible de télécharger le pass sanitaire européen via le site internet de l’Assurance maladie consacré à la vaccination. Vous serez ensuite redirigés vers différentes plateformes où vous pourrez vous identifier. À quoi sert ce pass sanitaire qui entrera en vigueur jeudi 1er juillet ? A faciliter les voyages au sein de l’espace Schengen : 30 pays sont concernés. Il permettra également d’éviter certaines restrictions comme les mises en quarantaine.

Gratuit et pas obligatoire

Il est gratuit, non obligatoire et se présente sur deux formats, le format numérique et le format papier. Le format numérique se compose d’un QR code, de notre nom, prénom et date de naissance. Le format papier est sensiblement similaire. Pour le moment, seules les personnes entièrement vaccinées peuvent avoir accès à ce pass sanitaire européen. Mais dès la semaine prochaine, vous pourrez vous le procurer si vous êtes titulaire d’un test PCR négatif récent ou d’un certificat de rétablissement.