Covid-19 : frondes anti-pass sanitaire en Italie et anti-confinement en Australie

Dans plusieurs pays du monde, l'opposition est vive contre le pass sanitaire et les mesures de restrictions anti-coronavirus. Illustration en Italie et en Australie.

À Rome (Italie) samedi 24 juillet, ils étaient des milliers à dire non au pass sanitaire italien. Comme en France, des symboles nazis étaient visibles dans la manifestation, assimilant le pass à une dictature sanitaire. Mis en place le 6 août, il permettra d'accéder aux bars et restaurants, ainsi qu'aux lieux de loisirs et de sport. Pour le Premier ministre Mario Draghi, c'est la condition indispensable pour retrouver une vie normale. L'Italie est le deuxième pays d'Europe le plus touché par le Covid-19 avec 128 000 morts.

Échauffourées à Sydney

À Sydney (Australie) le même jour, la police montée, qui a reçu des projectiles, a dû fuir une manifestation qui a dégénéré. Dans la plus grande ville du pays, des milliers d'Australiens sont descendus dans la rue pour protester contre les mesures de confinement, en vigueur depuis plus d'un mois et qui vont se prolonger. Plusieurs arrestations ont eu lieu après les affrontements.