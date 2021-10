Covid-19 : à Paris, les contrôles du pass sanitaire se relâcheraient

Deux mois après l'instauration du pass sanitaire pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ce dernier est toujours obligatoire dans les lieux de culture, dans certains centres commerciaux et également dans les restaurants. Mais la contrainte est-elle réellement respectée ? Les équipes de France 2 ont fait le test en se faisant passer pour des clients dans deux restaurants à Paris. Après avoir passé commande, à aucun moment le pass n'a été demandé. Explication du serveur : "Non, ce n'est pas la peine, c'est supprimé maintenant." Ce qui est faux.

Des situations qui restent exceptionnelles

Globalement, le pass sanitaire est demandé dans la majorité des commerces. Selon les enquêtes d'opinion, les Français sont favorables à cette mesure. Mais ils se montrent tolérants à l'égard des restaurateurs qui ne jouent pas le jeu. "C'est un peu le rush et voilà, on se pose et on mange. Ça ne me dérange pas plus que ça", affirme un jeune homme. Les restaurateurs en infraction acceptant des clients sans le fameux sésame encourent, au minimum, une fermeture administrative.