Caen : fin de l'obligation du port du masque pour les serveurs

Les serveurs et professionnels de la restauration doivent désormais présenter leur pass sanitaire s'ils sont en contact avec le public. À Caen (Calvados), ils n'ont ainsi plus l'obligation de mettre leur masque, lundi 6 septembre.

À Caen, dans le Calvados, les serveurs ont le sourire ; le pass sanitaire est obligatoire pour travailler, mais le port du masque ne l'est plus, en terrasse comme en intérieur, lundi 6 septembre. "Je ne le porte plus depuis hier, mais ça fait drôle, je ne suis plus habituée, mais c'est un soulagement", explique Delphine Poni, gérante de café. Cela ne semble pas déranger les clients ce jour-là, qui eux aussi doivent présenter leur pass sanitaire pour commander.

Certains gérants préfèrent attendre

Malgré cette autorisation, certains professionnels préfèrent le garder pour se protéger. "On pense aux parents, grands-parents, et à nous aussi, bien qu'on soit vacciné, on peut encore l'attraper, donc on fait attention, et même vis-à-vis des clients", estime Sandrine Ollier, gérante d'un restaurant. Pour elle, il est encore trop tôt pour enlever le masque. Certains gérants continuent à le mettre lorsque qu'il y a beaucoup de monde, mais l'enlèvent quand c'est plus calme.