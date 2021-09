A Cahors, une entreprise fabrique des lecteurs de pass sanitaire

Depuis que le pass sanitaire est obligatoire dans les hôpitaux, le centre hospitalier de Saint-Céré, dans le Lot, a dû embaucher deux personnes pour contrôler les entrées. Un cout qui pèse dans les finances de cet établissement de santé. "C’est une organisation lourde et chère" reconnait Pierre Nogrette, son directeur. Alors quand l’entreprise Dubois Industries de Cahors a annoncé qu’elle concevait un lecteur de pass sanitaire, le centre hospitalier de Saint-Céré n’a pas hésité à débourser 3000 euros pour deux appareils. "C’est vrai que l’acquisition de ces boitiers nous semble une meilleure solution, qui nous coûtera moins cher et qui nous permettra d’avoir un contrôle systématique" explique la direction.

Deux types de lecteurs

A Cahors, l’entreprise Dubois Industries est spécialisée dans le contrôle d’accès depuis plus 85 ans. Si la quincaillerie traditionnelle, son activité historique, reste conséquente (poignées de porte), la société a, au fil des années, évolué vers la fabrication de dispositifs à code ou à badge. Une expérience dans l’électronique qui permet aujourd’hui à Dubois Industries de se positionner sur le marché des lecteurs de pass sanitaire. "On a créé deux produits, l’un qui peut ouvrir une porte et un autre qui est une borne que l’on pose sur un comptoir" détaille Pascal Moukarzel, son PDG. Le dernier système est équipé d’un détecteur anti-fraude. Si des petits malins utilisent le même QRCode, la borne lance une alerte.

Dubois Industries, qui commence les livraisons de ses boitiers cette semaine, a déjà 150 commandes. Des clients aux profils divers. Des hôpitaux mais aussi des salles de sports, des châteaux ou encore des entreprises qui reçoivent du public.