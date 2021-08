"100 % des pass sanitaires" seront vérifiés à l’entrée des cars longue distance, assure le directeur général de Blablacar

Dès lundi 9 août, le pass sanitaire sera obligatoire dans certains transports, les TGV, mais aussi les autocars longue distance. Le directeur général de la société Blablacar, qui propose des liaisons en bus entre les grandes villes, assure sur franceinfo dimanche 8 août qu’ils sont "opérationnellement prêts". Nicolas Brusson promet que "100 % des pass sanitaires" seront contrôlés, mais il ne peut pas garantir que cela n’entraînera pas de retards. En cas de non-présentation de son pass sanitaire, un voyageur sera par ailleurs refusé, garantit le co-fondateur de Blablacar.

francienfo : Êtes-vous prêt pour l’instauration du pass sanitaire dans vos cars ?

Nicolas Brusson : Tout à fait. Dès ce lundi, on vérifiera 100 % des pass sanitaires à l'entrée des bus. Cela se fera avec le conducteur du bus qui vérifiera le ticket et le pass sanitaire en parallèle, donc on est opérationnellement prêts. Mais cela reste un défi opérationnel de mettre tout cela en place en si peu de temps.

Ce temps passé à contrôler des pass sanitaires en plus des billets, ne risque-t-il pas de provoquer des retards sur certaines de vos lignes ?

Cela reste à voir. Nous ne le pensons pas parce que dans un car, il y a a moins de personnes que dans un train donc il y a moins de vérifications à faire. On parle en moyenne de 30 à 40 personnes quand le car est plein. Et puis, il y a déjà une vérification du ticket qui se fait à l'entrée et qui est souvent sur le téléphone mobile. Donc, finalement, cela va ajouter un peu de temps à l'entrée. Et on va le prendre en compte. Mais on s'attend à ce que ça se passe bien. Donc, en théorie, ça va assez vite. Dans la pratique, on verra et on aura un petit peu de rodage sur les premières journées, en sachant qu’on est sur le pic de la saison, cette semaine et la semaine prochaine. Donc tester quelque chose quand on a les volumes maximaux, évidemment, ce n'est pas simple. Maintenant, cela tombe justement à ce moment-là, parce que beaucoup de gens vont voyager. Ce n'est pas une coïncidence. Donc, on fait avec.

Que se passera-t-il si un voyageur se présente avec un billet mais sans pass sanitaire ?

On sera obligé de le refuser et c'est là qu'on va vraiment tester opérationnellement la machine. On espère qu'il y en aura pas ou très peu. Mais tous les tickets de bus sont annulables, donc les gens auraient déjà pu annuler, et on a eu très peu d'annulations. Donc ceux qui ont réservé pour lundi ou mardi, pour la semaine prochaine, en grande majorité, j'imagine, savent que le pass sanitaire va être obligatoire. C'est difficile de ne pas être au courant. Ensuite, est-ce qu’il y aura des cas de figure comme celui-ci, et dans quelle proportion ? On verra.