Pas-de-Calais : de la fabrication de sacs poubelles à celle de surblouses

Des machines qui tournent à plein régime, sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Sur les lignes, des surblouses médicales en plastique. Pour cette entreprise qui produit normalement des sacs poubelles, l’objectif est de produire en urgence près de trois millions de surblouses par semaine pour répondre à l’appel à l’aide des soignants.

"Les hôpitaux nous ont appelé directement"

"C’était effectivement un cri de détresse de tout le secteur hospitalier, de tous les hôpitaux qui nous ont appelé directement en nous disant : ‘On n’ a plus de blouses, on ne passe pas le week-end de Pâques, trouvez nous des solutions.’ Donc en un week-end, on est passé de la fabrication de sacs poubelles à la fabrication de surblouses", raconte Frédéric Deplancke, le directeur général de l’entreprise. Un sac en plastique avec des découpes pour le bras et la tête, très loin des sacs poubelles classiques.









