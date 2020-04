Coronavirus : "Les difficultés sur les surblouses ne sont pas réglées", déclare Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP

Invité du "8h30 franceinfo", Martin Hirsch est revenu sur le manque de matériel pendant l'épidémie de Covid-19. Il rappelle que l'"on consomme aujourd'hui chaque jour ce que d'habitude on consommait en un mois dans les hôpitaux".

"Les difficultés sur les surblouses ne sont pas réglées", a déclaré Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), vendredi 17 avril sur franceinfo. Cela "impose de trouver" des solutions "comme réutiliser des surblouses après lavage", a-t-il expliqué.

Un manque de matériel, alors que la région Ile-de-France est l'une des plus touchées par l'épidémie de coronavirus, qui s'explique selon le directeur de l'AP-HP car "on consomme aujourd'hui chaque jour, ce que d'habitude on consommait en un mois dans les hôpitaux".

Le manque de matériel, un "des enseignements" de cette pandémie

Forcément, a ajouté le directeur des hôpitaux de Paris, "vous verrez et vous entendrez des personnels qui, à juste titre, préféreraient avoir davantage de surblouses, pouvoir la changer plusieurs fois".

On avait devant nous des mois et des mois de stocks qui se sont consommés du coup, en quelques jours donc, la situation a été extraordinaire.Martin Hirsch, directeur de l'AP-HPà franceinfo

Cette incapacité à fournir en nombre ce type de matériel, "bien sûr qu'on s'en étonne", a ajouté le directeur général de l'AP-HP : "On n'a pas fini de s'étonner de beaucoup de choses, mais on voit tous les efforts".

Pour le directeur général de l'AP-HP, ce sera l'un "des enseignements" de cette pandémie. "On devrait être capables de pouvoir débloquer un appareil de production de ces choses relativement simples", a-t-il expliqué. À titre d'exemple, il a cité les imprimantes 3D, qui ont permis de fabriquer des pousse-seringues, ou des visières. Pour Martin Hirsch, "il faudra qu'on on puisse transformer notre appareil de production plus rapidement"