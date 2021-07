Paris : les touristes sont de retour dans la capitale

La Tour Eiffel, le Sacré Cœur ou encore le Trocadéro retrouvent des couleurs au cœur des rues parisiennes. Les touristes sont de retour dans la capitale française après plusieurs mois d’attente en raison de l’épidémie de coronavirus. Les visiteurs viennent de Suède, Belgique ou beaucoup plus loin, à l’image d’un couple d’Américains qui attendait ce voyage en Europe depuis plus d’un an : "Avant d’arriver, je ne savais pas trop ce qui serait ouvert mais ça va, tout commence à changer grâce au vaccin."

Cinq millions de visiteurs attendus

Le retour des visiteurs est synonyme de reprise du travail pour les secteurs concernés même si l’activité ne fonctionne pas encore à plein régime. Les bus touristiques arpentent à nouveau les rues parisiennes même s’ils ont dû adapter leurs conditions de travail en espérant accueillir de plus en plus de visiteurs. Cet été, Paris espère recevoir cinq millions de touristes, soit deux fois moins de personnes qu’avant la pandémie.