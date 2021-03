Paris : les quais ont été évacués par la police samedi

A Paris, les quais ont été fermés dès le milieu de l'après-midi, samedi 6 mars. Comme le week-end précédent, le soleil a envahi la capitale, provoquant de nombreux rassemblements. Constatant que les gestes barrières n'étaient pas appliqués, la police a procédé à l'évacuation. "On aurait aimé rester plus longtemps mais on peut comprendre. Tout le monde est en train de boire des coups ou fumer des cigarettes, donc personne n'a le masque", témoigne un jeune homme.

La mise en garde du préfet de police

"On essaye de sortir un peu car on est toute la semaine en télétravail. On veut profiter un peu le week-end en respectant les règles", se défend un autre. Plus tôt dans la journée de samedi, en visite dans une caserne de pompiers, le préfet de police avait pourtant mis en garde. Peu avant le couvre-feu, quelques récalcitrants ont réinvesti les voies sur berges. Dimanche 7 mars, la météo prévoit à nouveau soleil et ciel bleu sur la capitale.