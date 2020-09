Paiement sans contact : une utilisation en très forte hausse

Payer sans contact avec sa carte bancaire est devenu un geste naturel et banal pour de nombreux Français. La crise du Covid-19 a accéléré ce phénomène, pour éviter des contacts potentiellement transmetteurs du virus. Dans une boulangerie parisienne, les clients n’hésitent plus à user du procédé. "Je n’ai jamais de monnaie sur moi donc j’utilise toujours le sans contact", témoigne une jeune femme.

Un procédé devenu naturel

Dans certains commerces, les paiements sont contact sont même autorisés à partir d’un euro, pour faciliter leur utilisation. "On n’a pas de contact avec la personne et ça va plus vite. Comme ça, les clients n’attendent pas trop longtemps", note Corinne Gomes qui officie à la boulangerie Le Pain au Naturel, à Paris. Une pratique qui a d’ailleurs augmenté de 60 % entre juillet 2019 et juillet 2020, d’après la Banque de France.

