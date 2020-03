"Oui pour la santé de tous, mais avec des règles cohérentes" : à Laval, les habitants plutôt d'accord pour prolonger le confinement

Va-t-on vers un prolongement du confinement ? Le comité scientifique doit se réunir lundi 23 mars pour trancher. Les habitants de Laval (Mayenne) y sont plutôt favorables.

La place de la Trémoille, au centre-ville de Laval, est quasiment déserte. Seuls quelques habitants passent rapidement chercher du pain à la boulangerie et ne traînent pas, comme Joris.

Pour le jeune homme, le confinement actuel de 15 jours pour lutter contre le coronavirus doit être prolongé : "Ici, en Mayenne, le confinement est plutôt bien respecté et ça se passe bien. Mais je pense que dans les grandes villes, les règles ne sont pas très bien respectées. Donc, je pense qu'il faut le prolonger", estime-t-il.

Je pense même qu’il faut que ce soit plus restrictif, ou alors il faut augmenter les amendes, parce qu'il y en a certains qui ne comprennent toujours pas.Joris, un Lavalloisà franceinfo

"Personnellement, c'est la première fois que je sors depuis mardi", assure Joris. Comment s'occupe-t-il ? Ne trouve-t-il pas le temps long ? "Je fais un peu de sport. On a racheté des jeux de société aussi. On trouve des activités comme on peut, mais c'est compliqué… On va essayer de s'occuper encore une semaine. Et puis après, on verra ce qui va être décidé", répond le jeune homme, pragmatique.

D'accord pour prolonger le confinement, mais avec des règles claires

Anne-Gaëlle sort juste quelques minutes pour que son fils puisse faire un petit peu de trottinette et se dégourdir les jambes. Prolonger le confinement, elle y est favorable, mais émet tout de même des réserves : "Oui pour la santé et le bien-être de tous. Après, il faudrait que les règles soient bien cohérentes, notamment à l'égard de tous les salariés", juge la jeune femme. "Je trouve qu'il y a un paradoxe, des discours incohérents de la part du gouvernement. Et ça, c'est un peu problématique".

On a une ministre du Travail qui nous dit qu'il faut reprendre le boulot. Et dans le même temps, on a un ministre de la Santé qui nous dit qu'il faut rester chez nous, donc c'est assez paradoxal.Anne-Gaëlle, une habitante de Lavalà franceinfo

La place Trémoille est déserte et les rues adjacentes du centre-ville de Laval sont également quasiment vides. "Ici, les gens sont disciplinés", assure Jean-Jacques, qui sort également quelques minutes seulement. "On est en campagne dans cette région et il y a du bon sens, du 'bon sens paysan' comme on dit ici, en Mayenne".

Alors, fort de ce "bon sens paysan", il fait confiance au comité scientifique pour prendre la bonne décision. "Les scientifiques ont la clé de cette épidémie. Et si les gens sont sérieux et que le confinement est bien respecté, à mon avis, le prolonger serait ce qu'il y a de mieux pour limiter ce virus", estime le retraité. "Mais nous sommes dans un pays latin. Quelquefois, il y a un manque de discipline. Je suis persuadé qu'il faut durcir un petit peu les choses pour en arriver à bout. Il faut faire comme la Chine, je crois".