Opéra de Rouen : deux concerts gratuits avec le pianiste Alexandre Tharaud en guest star, préludes à la réouverture de la saison

Dans l'attente de la réouverture prévue début septembre, l’orchestre de l’opéra de Rouen teste son dispositif d’accueil du public avec deux soirées spéciales.

Ce soir et demain, un millier de privilégiés vont retrouver l’Opéra de Rouen Normandie pour deux concerts gratuits comme une grande répétition avant le lancement de la nouvelle saison. Le jeune chef britannique Ben Glassberg, âgé de 26 ans et nommé en février dernier, va enfin pouvoir prendre les rênes après trois mois d’attente. Ce spécialiste de Mozart a décidé de se faire plaisir avec des notes joyeuses, énergiques, pour célébrer ce retour sur scène. Un retour très attendu aussi par les musiciens de l’orchestre.

C’est super de se retrouver tous, de refaire de la musique ensemble, d’entendre tous les sons. C’est quand même plus sympa que toute seule à la maison.Stéphanie Lalizet Altiste

L'impatience d'Alexandre Tharaud

Le soliste Alexandre Tharaud, qui en temps normal multiplie les concerts partout dans le monde, est lui aussi heureux après plus de trois mois d'interruption de retrouver le public et la scène. Comme un besoin vital...

Ce qui me manquait, c'était le partage, de "vivre" la scène. C'est quelque chose, quand on est musicien de scène, qui est essentiel dans notre vie.Alexandre TharaudPianiste

Grandiose et spectaculaire

C’est ainsi que Loïc Lachenal, le directeur de l’Opéra Rouen Normandie qualifie la programmation de la nouvelle saison qui vient d’être dévoilée. Grandiose et spectaculaire mais, espère-t-il, avec moins de contraintes pour accueillir plus de monde et relancer vraiment la machine.

Pour ces deux concerts de reprise, l'opéra accueillera seulement 550 spectateurs au lieu de 1300 habituellement pour respecter la distanciation. Et tous doivent porter un masque.