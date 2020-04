OnVousRépond : infection urinaire et contamination des fœtus

Comme depuis le début du confinement, France 2 continue de répondre à vos nombreuses questions sur le coronavirus avec le médecin Damien Mascret. Une infection urinaire ou rénale accompagnée de fièvre et de toux peut-elle être une conséquence du coronavirus ? "C'est plutôt la conséquence d'une infection, répond l'expert. Lorsque l'on a une infection, on a tendance à se déshydrater ; il faut boire de l'eau quand on a soif. En ce moment, on a tendance à tout mettre sur le dos du Covid-19, or les autres maladies continuent. (...) Il faut en parler à votre médecin".

Le Covid-19 et la maternité

Autre question posée jeudi 9 avril : est-ce qu'un bébé qui est dans le ventre de sa mère peut avoir le coronavirus ? "Alors, à priori non, nous n'avons pas de description de transmission au fœtus. (...) Par contre, il faut insister, on continue le suivi de grossesse, les maternités se sont organisées", explique Damien Mascret.