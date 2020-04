OnVousRépond : port du masque et nouveaux symptômes dermatologiques

Comme depuis le début du confinement, France 2 continue de répondre à vos nombreuses questions sur le coronavirus Covid-19 avec le médecin Damien Mascret. D'abord, les personnes qui portent un masque peuvent-elles se dispenser de respecter les distances de sécurité à côté des personnes qui n'en portent pas ? "Surtout pas, parce que ça fait partie de l'ensemble des mesures barrière ; quoique l'on fasse, il faut appliquer le maximum de ces mesures", assure notre expert.

"On en voit beaucoup plus que d'habitude dans d'autres infections virales"

Autre question : des nouveaux symptômes dermatologiques (urticaires, rougeurs…) peuvent-ils être liés au Covid-19 ? "C'est ce que l'on voit parfois avec des infections virales, notamment chez les enfants et les adolescents, on peut voir comme des engelures alors que ce n'est pas la saison, sur les doigts des mains ou les doigts de pied, explique Damien Mascret. Là, on a l'impression qu'on en voit beaucoup plus que d'habitude dans d'autres infections virales. Ça a mis un peu en alerte les dermatologues français. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation particulière, apparemment ça récupère très bien au bout d'une quinzaine de jours." À surveiller, donc.

