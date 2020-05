OnVousRépond : don de congés, limite des 100 km… les réponses de France 2

"Je souhaite donner des congés pour les aide-soignants. Comment dois-je faire ?", s’interroge Nicolas, au biais du hashtag #OnVousRépond. "À ce jour, il n’est pas encore possible de donner une partie de ses congés aux soignants. Cependant, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale. Le gouvernement s’y est montré favorable. Il faut maintenant attendre son vote, qui pourrait avoir lieu avant l’été, puis les décrets d’application", explique la journaliste Nabila Tabouri sur le plateau du 13 Heures. "Aujourd’hui, le don de congés est possible uniquement pour des parents s’occupant d’un enfant gravement malade dans le secteur public, et dans le privé, ce n’est envisageable qu’entre salariés d’une même entreprise", ajoute-t-elle.

Les visites de biens immobiliers à plus de 100 km autorisées sous conditions

"Peut-on sortir de la zone des 100 km pour visiter un bien immobilier ?", questionne Mathieu. "Cela dépend. Si le bien est à plus de 100 km, mais au sein de votre département de résidence, vous pourrez le visiter, et ce sans déclaration. En revanche, s’il est à plus de 100 km et hors de votre département de résidence, ce ne sera pas possible, car visiter un bien immobilier n’est pas considéré comme un motif familial impérieux. Il existe des exceptions : un bail qui arrive à terme, une mutation professionnelle ou pour les besoins d’une scolarité de l’un de vos enfants", indique Nabila Tabouri.

