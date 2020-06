On se détend ! C'est la journée mondiale du bien-être

Une femme pratiquant le yoga à New Delhi (Inde). Photo d'illustration. (MONEY SHARMA / AFP)

C’est une bonne journée pour se faire du bien aujourd’hui. Coincé entre la journée mondiale de la minijupe et la journée mondiale de sensibilisation aux passages à niveau du 11 juin, aujourd’hui, c’est la journée mondiale du bien-être.

On inspire et c’est bon on peut y aller ? Vous êtes bien ancrée dans la terre ? Bon après vous allez me dire : "Elle est sympa celle-là mais vu l’ambiance en ce moment c’est pas facile facile d’être dans le bien être !'' Et vous avez raison. Mais il est temps de se refaire du bien.

On inspire, on expire

Aujourd’hui tu oublies tout. Tu ne penses plus à Bigard ni à Afida Turner pour 2022. Tu ne penses plus au virus, aux drames, tu ne penses plus à 2020 en général. Aujourd’hui, tu penses à toi, à la graine de chia et à ça :

Journée Mondiale du bien-être : le yoga, une solution aux problèmes du quotidien, déjà en 1950. pic.twitter.com/FDWlVoFUjd — Ina.fr (@Inafr_officiel) June 9, 2018

Même si comme moi on t’a déjà dit : "Mais la fille au fond de la salle, elle ralentit le cours", fais la posture du lion. C’est prouvé dans cette archive : depuis 1950 c’est ça le bien-être. En plus, je fais d'une pierre deux coups puisque c’est aussi la journée mondiale des archives aujourd’hui. Prenez soin de vous.