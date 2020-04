On s'y emploie. Veiller à son image, même en télétravail

Un homme confiné pratique le télétravail à son domicile. Photo d'illustration. (MAXPPP)

Depuis le début du confinement, il y a presque quatre semaines, les réunions au travail ont été remplacées par les visioconférences. Comment se présente-t-on aux autres dans ces réunions virtuelles ? Evelyne Stawicki est coach, psychologue du travail, professeur à l'ESCP Europe.

franceinfo : que faut-il donner à voir quand on est en télétravail, et que l'on se présente à ses collègues via des visioconférences... Faut-il être aussi attentif à son image que quand on est au bureau ? Ou peut-on se permettre un peu de relâchement ?

Evelyne Stawicki : le télétravail a un certain nombre de spécificités. La première, c'est l'absence physique et l'isolement. On n'est plus en contact avec ses collègues, sauf en visioconférence. Et là, ça nous trouble, parce qu'on est dans son univers intime et que le travail y pénètre. Et donc, il faut trouver la juste posture. Si vous êtes directeur marketing et que vous êtes en costume cravate chez vous, vous allez être ridicule. Pour autant, faut-il se laisser aller, être en pyjama, être hirsute, avachi dans son canapé ? Certainement pas. On doit respecter son statut, ses responsabilités et son rôle. Tout fait sens. Donc, on doit prendre soin de son apparence physique, mais aussi du cadre dans lequel on va apparaître.

Est-ce qu'il faut dissimuler son cadre familial, ses contraintes, ou au contraire les montrer, pour qu'éventuellement ses collègues et ses chefs soient plus tolérants ?

Tout dépend de là où vous vous situez dans la hiérarchie. Si vous êtes technicienne de paie avec deux enfants, que vous vivez dans un petit environnement et que, pour autant, vous vous battez pour sortir la paie de vos collègues; c'est important de montrer que vous travaillez dans des conditions très dégradées. Le directeur commercial que j'ai toujours vu tiré à quatre épingles qui sous prétexte du télétravail se montre hirsute, en survêtement, avachi sur son canapé, donnera le sentiment de ne pas être respecté.

Faut-il un cadre neutre ou au contraire montrer des objets ou une déco qui vous tient à coeur, qui vous ressemble ?

C'est l'occasion de montrer un peu de soi, mais tout ça se réfléchit. Qu'est-ce que je veux donner à voir dans le cadre de l'entreprise et dans les codes de l'entreprise. Même chez vous, vous devez les respecter.

Si on est interrompu par les enfants, comment faut-il réagir ?

La façon dont vous allez parler à vos enfants, le ton que vous allez employer, le respect que vous allez leur témoigner ou pas, imprimera durablement une image dans l'esprit de vos collègues.

Est-ce que le télétravail peut faire sauter le formalisme en entreprise ? Est-ce qu'il permet de s'adresser différemment à des gens à qui on n'avait pas l'habitude de parler ?

Il faut veiller à ne pas disparaître, et pour cela c'est intéressant de multiplier les points de contact avec les autres sphères de l'entreprise. Cette période de confinement peut assouplir les contraintes hiérarchiques. On n'est plus obligé de passer par notre canal de management pour interagir avec les autres. C''est intéressant dans la réinvention du lien social.