"On pourrait apprendre à ralentir" : le skipper Arthur Le Vaillant réfléchit à comment faire de la course à la voile différemment après le confinement

Arthur Le Vaillant a créé avec d’autres skippers un collectif, baptisé La Vague, pour proposer un autre modèle et changer les choses dans le monde de la voile, où la performance est portée à son maximum, au détriment parfois de l'essentiel, tel qu'il nous apparaît aujourd'hui avec la crise du coronavirus.

Et si le confinement était un moment à saisir pour réfléchir au monde de demain et notamment dans le domaine du sport ? Exemple avec les courses à la voile. Plusieurs skippers professionnels profitent de ce repos forcé, loin des bateaux et de la mer, pour se pencher sur ce que pourraient être les courses de demain, avec moins de records de vitesse et des bateaux plus écologiques.

Arthur Le Vaillant fait parti de ceux-là. A l’annonce du confinement mi-mars, le skipper rochelais n'a pas hésité un seul instant. Il a fait sa valises pour s’installer dans la maison de sa grand-mère dans la Baie de Morlaix. Une maison de douaniers sans électricité.

On a le gaz, l'eau courante et tous les soirs on est à la bougie. C'est une façon de se reconnecter un peu à la nature.Arthur Le Vaillant, dans la maison bretonne de sa grand-mèreà franceinfo

Face à l’océan. Quel meilleur décor pour un marin pour réfléchir à ce que sera son métier après cette crise sanitaire ? A 32 ans, Arthur le Vaillant a déjà un long engagement écologique derrière lui, mais le questionnement doit être poussé encore plus loin en ces moments si particuliers, selon lui.

On a longtemps été dans une phase d'accélération, toujours, sur tous les sujets. Là, cette crise sanitaire nous conduit à avoir une notion du temps qui est complètement différente.Arthur le Vaillantà franceinfo

Et son temps, Arthur le Vaillant l'utilise en ce moment à réfléchir à comment faire différemment après le confinement. "Il y aura des décisions plus ou moins radicales à prendre je pense sur les sujets essentiels qui composent ma vie, notamment dans la course au large", un domaine où la performance est portée à son maximum à chaque fois.

Avec d’autres skippers, il a créé un collectif, baptisé La Vague, pour proposer un autre modèle et changer les choses à l’avenir. "Il y a beaucoup de travail, et de skippers et de team managers et de sponsors qui s'impliquent de plus en plus ces derniers jours", note-t-il.

Aujourd'hui, battre des records c'est dans l'air du temps, mais notre sport c'est juste aller un tout petit peu plus vite que les autres et donc on pourrait aussi apprendre, pour être moins impactants, à ralentir sur certains sujets. Ça ne nous empêchera pas de faire de très belles courses et de raconter de belles histoires.Arthur Le Vaillantà franceinfo

Reclus dans sa maison bretonne, Arthur Le Vaillant en profite aussi pour assouvir son autre passion, la musique, avec ses cousins et son groupe the Brave Mermaids. Pendant ce confinement, il écrit des chansons et un album est en préparation.