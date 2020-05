Olivier Véran : « La date de levée du confinement pourrait être remise en question »

À une semaine du 11 mai et l'espoir d'un déconfinement national, Olivier Véran prévient : "La date de levée du confinement pourrait être remise en question." Et le ministre de la Santé alerte les Français en notant que "tout le scénario construit dépend du respect du confinement". Une mise au point, alors que dans de nombreuses villes, comme à Paris, on observe un relâchement, et de plus en plus de personnes dans la rue.

Prolongation de l’État d’urgence

"Je trouve qu’il y a beaucoup de monde dehors, et je pense que le confinement n’est pas respecté", assure une Parisienne. Alors, la police, de son côté, multiplie les contrôles et verbalise systématiquement ceux qui ne respectent pas les règles. Pour le gouvernement, c’est une nouvelle semaine décisive qui s’annonce : Édouard Philippe doit présenter le 4 mai, au Sénat, son plan de déconfinement et la prolongation de l’état d’urgence.