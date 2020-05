Oiseaux : les rois de la Camargue

Le confinement aura été une période heureuse, de liberté, pour les animaux. Dans les villes, on a pu entendre de nouveau le chant des oiseaux. En Camargue, certaines espèces rares sont de retour. Plus aucun touriste ne vient déranger les animaux dans le Parc ornithologique du Pont de Gau, à Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). Chaque jour, un père et son fils arpentent ces 60 hectares. Ce sont les seuls humains à parcourir les lieux en ce moment.

"C’est un bonheur"

Le confinement, c’est d’abord une nouvelle mélodie pour eux. "On n'a pas entendu un seul bruit de voiture, on n'entend pas de cris, pas d’avions, pas de mouvements : on entend que les oiseaux (…). C’est un bonheur", confie Frédéric Lamouroux. Une tranquillité et sérénité qu’ils vont devoir abandonner avec le déconfinement et le retour des badauds.