Oise : le premier foyer français va aussi se déconfiner

Les habitants de Creil, dans l'Oise, et des autres communes où les autorités sanitaires ont découvert le premier foyer de contamination au Covid-19 doivent attendre le 11 mai avec un peu plus d'impatience, encore, que le reste de la population. "Les habitants de Creil ont été confinés début mars", explique, depuis la gare de la ville, le journaliste Paul-Luc Monnier. Mais ici aussi, la vie va pouvoir reprendre peu à peu ses droits dès lundi.

La SNCF mise sur les trains du quotidien

"Rendez-vous compte, 18 000 personnes passent à la gare de Creil en temps normal. Beaucoup font la navette entre Creil et Paris. Tous ne se déplaceront pas lundi, mais la SNCF s'attend à une forte affluence. La priorité pour la compagnie, ici comme dans toute la France, ce sont les trains du quotidien. Plus d'un train du quotidien sur deux en circulation. Beaucoup plus que pour les TGV", complète le journaliste.

