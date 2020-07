Oise : la ville de Beauvais rend hommage aux héros du quotidien

Ils ne se voyaient pas en haut de l'affiche, et pourtant. Agents de la ville, commerçants, soignants, Beauvais (Oise) célèbre ses héros discrets. Derrière un cliché, Philippe Seban, un médecin généraliste. Le praticien a aidé les habitants, avant lui-même d’être infecté par le coronavirus. "C'est une fierté de représenter les médecins libéraux et hospitaliers. L'hommage est important", explique le médecin.

Un hôtelier a hébergé gratuitement le personnel soignant

Agostino Correia Machado a fermé les portes de son hôtel pendant le confinement. Mais il a rouvert son établissement pour héberger des soignants gratuitement. "Certains membres du personnel sont restés plus de six semaines", précise l’hôtelier. Aminata Konaté a prêté ses talents de couturière pour confectionner des masques aux habitants. Son portrait est affiché sur l’hôtel de ville. "Une fierté" pour elle et sa famille.

