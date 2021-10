Nouvelle-Calédonie : le Covid-19 va-t-il reporter le référendum sur l'autodétermination ?

En Nouvelle-Calédonie, où se trouve le ministre des Outre-mer, deux mois avant l'ultime référendum sur l'autodétermination, des indépendantistes souhaitent le report du scrutin à cause de la pandémie de Covid-19.

Pour accélérer la vaccination contre le Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, il est possible de se faire vacciner en restant à bord de son véhicule à Nouméa. Sur 280 000 habitants, moins de 50% possèdent un schéma vaccinal complet. En déplacement dans l'archipel, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est venu saluer les équipes médicales mercredi 13 octobre. Mais à son agenda figure un autre dossier important.

Troisième référendum prévu le 12 décembre

La Nouvelle-Calédonie est censée organiser son dernier référendum sur l'autodétermination le 12 décembre. Les indépendantistes plaident pour un report. Selon eux, la crise sanitaire pourrait influencer la participation et rendre contestable le résultat. Mais Emmanuel Macron veut clore la question de la souveraineté avant la fin de son mandat présidentiel et éviter que la crise sanitaire se transforme en crise politique. Les deux premiers référendums avaient vu la victoire du non à l'indépendance.