Nouvel an : 130 000 policiers, gendarmes et militaires déployés dans toute la France

Les restrictions annoncées pour le réveillon concernent Paris au premier chef, avec comme principales meures "la fermeture des bars et des restaurants à 2h du matin des établissement où il sera de toute façon formellement interdit de danser. Interdiction également de se rassembler et de boire de l’alcool sur la voie publique", résume Clément Weill-Raynal, depuis les Champs-Élysées.

9000 policiers à Paris

Des mesures similaires ont été décidées en région parisienne et dans beaucoup de départements dans toute la France, comme "la fermeture des bars et des restaurants à 2h du matin, voire plus tôt, dès 1h du matin dans certaines départements comme les Ardennes, le Var ou le Finistère", détaille le journaliste. Les feux d’artifice sont également proscrits dans de nombreuses villes. 130 000 policiers, gendarmes et militaires sont déployés sur tout le territoire, "dont 9000 à Paris".